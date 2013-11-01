Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

В Москве на шоссе Энтузиастов столкнулись фура и автомобиль. Об этом сообщил столичный дептранс в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел утром 25 декабря. Водитель фуры въехал в легковушку. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

На месте ДТП находятся оперативные службы города. Движение на шоссе в сторону области затруднено.

Ранее в Москве завели дело после после того, как водитель сбил людей на остановке.

Видео: Telegram / Дептранс Москвы