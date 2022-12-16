В Москве завели дело после после того, как водитель сбил людей на остановке

Погиб один человек, еще двое пострадали.

В Москве возбуждено уголовное дело после после того, как водитель на BMW сбил людей на остановке общественного транспорта. Соответствующее заявление сделали региональные представители правоохранительных органов. Известно, что инцидент произошел вечером 15 декабря на Третьем Павелецком проезде. Согласно предварительных сведений от столичного управления Госавтоинспекции, водитель за рулем машины из каршеринг-сервиса столкнулся с несколькими пешеходами, которые ждали транспорт. В прокуратуре рассказала о том, что в результате трагедии погиб один мужчина, а также пострадали еще двое - мужчина и женщина. В экстренных службах города отметили, что машину с водителем занесло на скользкой дороге.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (по статье за нарушении лицом, управляющим автомобилем, ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека) истоник в правоохранительных органах

Все пострадавшие госпитализированы с места происшествия "с травмами различной степени тяжести".

Число погибших в ДТП на трассе Хабаровск-Комсомольск выросло до семи.

Фото и видео: Telegram / Прокуратура Москвы, 112