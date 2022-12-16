Пострадавшими считаются еще 23 человека.

Число погибших в ДТП на трассе Хабаровск-Комсомольск выросло до семи человек. Трагедия произошла в Нанайском районе Хабаровского края, вблизи села Троицкое. Жертвами аварии стали вахтовики из компании "Амур минералс". Соответствующее заявление сделал глава региона Михаил Дегтярев. Ранее представители экстренных ведомств говорили о шести погибших. Известно, что транспортное средство с пассажирами перевернулось на дороге.

Погибли семь человек. 23 пострадавших доставлены в Троицкую ЦРБ с травмами различной степени тяжести. Михаил Дегтярев, глава региона

К текущему моменту двое пострадавших проооперированы. на месте смертельного ДТП работают правоохранительные органы, сотрудники ГУ МЧС и медицины катастроф, муниципальные службы, а также бригады врачей. Причины и обстоятельства аварии определяют следователи.

Фуры попали в ДТП и перегородили въезд на КАД на проспекте Культуры.

Фото и видео: ТАСС, МЧС России, Telegram / Mash