Фуры попали в ДТП и перегородили въезд на КАД на проспекте Культуры

В результате аварии съезд со стороны города на внешнее кольцо трассы оказался заблокирован.

Утром пятницы, 16 декабря, 2 большегруза столкнулись на внешнем кольце КАД. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Предварительно сообщается, что авария произошла в 05:35 на развязке трассы с проспектом Культуры. Одна из фуг находилась в полосе безопасности, в неё врезался другой грузовик, обе машины разбились. Съезд с стороны города на внешнее кольцо трассы оказался полностью заблокирован.

На месте аварии работают представители МЧС и ГИБДД. Фуры убрали с дороги при помощи спецтехники. Пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее мы сообщили о том, что автобус столкнулся с автомобилем инкассаторов на проспекте Стачек.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"