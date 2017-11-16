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Автобус столкнулся с автомобилем инкассаторов на проспекте Стачек
Сегодня, 13:18
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Автобус столкнулся с автомобилем инкассаторов на проспекте Стачек

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Авария произошла на трамвайных путях. Сведений о пострадавших не поступало.

В четверг, 15 декабря, на пересечении проспекта Стачек и улицы Трефолева произошло столкновение инкассаторов и пассажирского автобуса. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

Транспортные средства столкнулись при попытке повернуть налево на трамвайных путях и перегородили путь электротранспорту. 

На месте аварии работают инспекторы ГИБДД. Сведений о пострадавших не поступало. 

Ранее мы сообщили о том, что в Невском районе столкнулись 2 иномарки, один из водителей скончался.

Фото: ВКонткте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Александр Бощенко)

Теги: дтп, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП,

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