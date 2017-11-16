Автобус столкнулся с автомобилем инкассаторов на проспекте Стачек

Авария произошла на трамвайных путях. Сведений о пострадавших не поступало.

В четверг, 15 декабря, на пересечении проспекта Стачек и улицы Трефолева произошло столкновение инкассаторов и пассажирского автобуса. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

Транспортные средства столкнулись при попытке повернуть налево на трамвайных путях и перегородили путь электротранспорту.

На месте аварии работают инспекторы ГИБДД. Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее мы сообщили о том, что в Невском районе столкнулись 2 иномарки, один из водителей скончался.

Фото: ВКонткте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Александр Бощенко)