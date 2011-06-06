В Невском районе столкнулись 2 иномарки, один из водителей скончался

Житель Смоленской области не предоставил преимущество в движении другому автомобилю при совершении разворота.

В ночь на среду, 14 декабря, на пересечении проспекта Пятилеток и улицы Джона Рида произошла авария, в результате которой погиб 28-летний житель Смоленской области. Об этом стало известно Piter .TV.

Мужчина за рулём Hyundai Solaris при совершении разворота не предоставил преимущество в движении и столкнулся с двигавшемся во встречном направлении Hyundai Genesis под управлением 38-летнего мужчины.

Нарушивший ПДД водитель в тяжелом состоянии был госпитализирован, где впоследствии скончался. Второй участник ДТП также доставлений больницу в состоянии средней степени тяжести.

Ранее мы сообщили о том, что женщина-водитель погибла после ДТП на Народного Ополчения.

Фото: Piter.TV