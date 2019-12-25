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Женщина-водитель погибла после ДТП на Народного Ополчения
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Женщина-водитель погибла после ДТП на Народного Ополчения

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Владелица иномарки Kia не справилась с управлением,

Утром среды, 14 декабря, на проспекте Народного Ополчения произошла смертельная авария. Об этом стало известно Piter.TV. 

Как удалось установить, 36-летняя женщина за рулём  Kia не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновение с Haval под управлением 61-летнего петербуржца.

Женщину госпитализировали, она скончалась в больнице в тяжёлом состоянии. Водитель второй иномарки также доставлен в больницу, но в состоянии легкой степени тяжести.

Ранее мы сообщили о том, что в ДТП на подъезде к Тосно погиб водитель.

Фото: Piter.TV

Теги: дтп, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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