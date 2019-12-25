В ДТП на подъезде к Тосно погиб водитель

Мужчина не справился с управлением, его автомобиль столкнулся с иномаркой на встречной полосе и выехал в кювет.

Утром вторника, 13 декабря, на подъезде к городу Тосно произошло столкновение двух иномарок. Один из водителей был госпитализирован, другой – погиб. Об этом стало известно Piter.TV.

Авария произошла на участке 13 км + 350 м. Volkswagen Polo под управлением 47-летнего петербуржца потерял управление и выехал на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с движущимся во встречном движении Chery Tigo, за рулём которого находился 46-летний мужчина.

В результате Volkswagen съехал в левый кювет, его водитель скончался на месте до прибытия скорой помощи. Водителя Chery госпитализировали с травмами характерными для ДТП в состоянии средней степени тяжести.

Ранее мы сообщили о том, что в Купчино в ДТП погиб водитель автобуса.

Фото: Piter.TV