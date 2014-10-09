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Петербуржцы смогли увидеть ракету Falcon 9 Илона Маска

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Горожане поздравили американского инженера с успехом.

В ночь на субботу, 13 августа, жители Петербурга могли увидеть пик метеорного потока Персеиды и запуск ракеты Falcon 9, который организовала компания SpaceX Илона Маска. Об этом сообщили в tg-канале "Астро Фото Болото". 

Поздравляем Илона с успешным запуском. Красивое. Спасибо, что показали. Но лучше бы Персеиды немного активнее были бы. Петербург, Парнас.

Ранее на Piter.tv: Южная Корея отправила первый космический аппарат к Луне.

Видео: Телеграм / Астро Фото Болото

Теги: запуск ракеты, илон маск, космос, пик метеорного потока
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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