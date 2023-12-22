Врачи рассказали петербурженкам о раке о молочной железы

Профилактика и ранняя диагностика злокачественных новообразований молочной железы не только спасают жизнь, но и являются экономически более выгодными мерами, чем лечение запущенных форм рака.

Рак молочной железы является самым распространенным онкологическим заболеванием среди женщин. В пресс-службе городского центра медицинской профилактики рассказали, как вовремя выявить заболевание.

Успехи в лечении зависят от того, как быстро выявили опухоль. При I стадии пятилетняя выживаемость составляет 90–95 процентов, при IV – менее 10 процентов.

Врачи призывают петербурженок проходить профилактический осмотр один раз в год. Для выявления образований каждая женщина должна регулярно выполнять самообследование молочных желез. Женщинам до 40 лет ежегодно нужно делать УЗИ молочных желез, а тем, кто старше 40 лет, раз в два год делают маммографию. Пациенткам в возрасте 50 лет и старше маммографию необходимо выполнять ежегодно. Если женщина находится в группе риска, то профилактический осмотр ей необходимо проходить 2 раза в год.

Профилактика и ранняя диагностика злокачественных новообразований молочной железы не только спасают жизнь, но и являются экономически более выгодными мерами, чем лечение запущенных форм рака. Пресс-служба городского центра медицинской профилактики

Ранее на Piter.tv писали, что петербурженкам рассказали, как предотвратить рак шейки матки.

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