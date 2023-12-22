Петербурженкам рассказали, как предотвратить рак шейки матки

Для выявления рака шейки матки проводится цитологический скрининг.

Рак шейки матки находится на втором месте среди женских онкологических заболеваний. Ежегодно в России этот диагноз выявляют у 18 тыс. женщин. В НИИ им. Джанелидзе рассказали петербурженкам, как предотвратить заболевание. Рекомендации опубликовали в tg-канале учреждения.

Современные методы диагностики могут распознать не только саму болезнь, но риски ее возникновения. Жительниц Северной столицы призвали минимум раз в год посещать гинеколога и проходить осмотр на кресле. Женщины старше 40 лет должны проверять здоровье репродуктивных органов два раза в год.

Профилактика рака шейки матки возможна благодаря вакцинации от ВПЧ, укол делают подросткам от 9 до 14 лет. Кроме того, для снижения риска появления рака нужно вести здоровый образ жизни, то есть соблюдать режим сна и правильно питаться. Тем, кто ведет половую жизнь, необходимо использовать барьерные методы контрацепции.

Для выявления рака шейки матки проводится цитологический скрининг. Его нужно делать девушкам до 29 лет раз в три года. С 30 лет скрининг рекомендуется делать ежегодно.

Врачи отмечают, что рак шейки матки лечится эффективно, если вовремя диагностировать предопухолевые процессы или онкологию на ранней стадии.⁣

Провериться на рак можно во время диспансеризации в поликлинике по месту жительства. Запись через портал "Здоровье петербуржца".

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