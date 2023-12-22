Учёные не стали скрывать, когда рак простаты не требует лечения

В каждом случае решение о подходе к терапии должен принимать лечащий врач.

Специалисты утверждают, что рак простаты низкого риска часто не требует лечения, так как операция или лучевая терапия могут принести больше вреда, чем пользы. В частности, это может привести к недержанию мочи и эректильной дисфункции. Такие данные приводит профильный журнал The Conversation.

Многие мужчины с таким диагнозом предпочитают активное наблюдение, которое включает регулярные медицинские осмотры и анализы, а лечение назначается только при развитии болезни. Исследования показывают, что уровень выживаемости не зависит от выбора активного наблюдения или агрессивного лечения. Однако перед принятием решения необходимо проконсультироваться с врачом.

Также отмечается, что скрининг рака простаты может привести к гипердиагностике, так как повышенный уровень простатспецифического антигена (ПСА) в крови может быть вызван другими причинами, не связанными с раком.

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Фото: Kandinsky 3.0