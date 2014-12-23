В поселке Рахья при пожаре погиб пенсионер

Спасатели боролись с огнем почти 2 часа. Сейчас специалисты устанавливают причину возгорания.

В ночь на субботу, 9 октября, в Ленобласти произошел страшный пожар, в результате которого погиб мужчина. Об этом Piter.tv сообщил источник в экстренных службах.

В поселке Рахья пламя вспыхнуло в квартире на Станционной улице. Около трех часов ночи спасатели отправились на борьбу с огнем. Прибыв по адресу, они увидели, что в жилом помещении горела обстановка, площадь которой 25 квадратных метров. К 4:50 пожар локализовали.

Известно, что в огне погиб 66-летний мужчина. На данный момент спасатели устанавливают причину возгорания. Подробности случившегося уточняются.

Ранее на Piter.tv сообщили, что кухню на Кингисеппском шоссе тушили 11 спасателей.

Фото: Piter.tv