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В поселке Рахья при пожаре погиб пенсионер
Сегодня, 8:19
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В поселке Рахья при пожаре погиб пенсионер

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Спасатели боролись с огнем почти 2 часа. Сейчас специалисты устанавливают причину возгорания.

В ночь на субботу, 9 октября, в Ленобласти произошел страшный пожар, в результате которого погиб мужчина. Об этом Piter.tv сообщил источник в экстренных службах. 

В поселке Рахья пламя вспыхнуло в квартире на Станционной улице. Около трех часов ночи спасатели отправились на борьбу с огнем. Прибыв по адресу, они увидели, что в жилом помещении горела обстановка, площадь которой 25 квадратных метров. К 4:50 пожар локализовали. 

Известно, что в огне погиб 66-летний мужчина. На данный момент спасатели устанавливают причину возгорания. Подробности случившегося уточняются.

Ранее на Piter.tv сообщили, что кухню на Кингисеппском шоссе тушили 11 спасателей.

Фото: Piter.tv

Теги: 47 регион, отравление угарным газом, погиб пенсионер, пожар в поселке рахья, спасатели
Категории: Новости Ленинградской области, Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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