Кухню на Кингисеппском шоссе тушили 11 спасателей

По предварительной информации, никто не пострадал.

Днем в четверг, 7 октября, около 11:30 на пульт регионального управления МЧС поступил сигнал о пожаре в Красносельском районе, на Кингисеппском шоссе, 8. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По уточненной информации, на кухне в трехкомнатной квартире обгорела обстановка на площади одного квадратного метра. Пожар локализовали в 11:53. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

На вызов прибыли 3 единицы техники и 11 человек личного состава.

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Фото: Piter.tv