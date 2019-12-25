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Кухню на Кингисеппском шоссе тушили 11 спасателей
Сегодня, 12:32
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Кухню на Кингисеппском шоссе тушили 11 спасателей

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По предварительной информации, никто не пострадал.

Днем в четверг, 7 октября, около 11:30 на пульт регионального управления МЧС поступил сигнал о пожаре в Красносельском районе, на Кингисеппском шоссе, 8. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. 

По уточненной информации, на кухне в трехкомнатной квартире обгорела обстановка на площади одного квадратного метра. Пожар локализовали в 11:53. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. 

На вызов прибыли 3 единицы техники и 11 человек личного состава.

Ранее мы писали, что студент выстрелил в окно гимназии СПбГУ из пневматики.

Фото: Piter.tv

Теги: возгорание, петербург, пожар
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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