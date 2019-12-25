Студент выстрелил в окно гимназии СПбГУ из пневматики

Молодой человек стрелял по крышкам от пластиковых бутылок.

Накануне вечером, около 17 часов, у Академической гимназии имени Фадеева Санкт-Петербургского государственного университета семнадцатилетний студент открыл стрельбу, сообщил источник в правоохранительных органах.

Как оказалось, студент решил пострелять по крышкам от бутылок у дома №9 в переулке Каховского, однако одна из пуль попала в окно гимназии. На место происшествия прибыли полицейские, которые задержали хулигана и доставили в отдел полиции. У петербуржца изъяли пневматический пистолет и 18 патронов.

Вопрос о возбуждении уголовного дела еще не решен. По предварительной информации, никто не пострадал.

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Фото: Piter.tv