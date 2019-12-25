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Двойная радуга появилась над Петербургом
Сегодня, 21:58
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nadezhda_sib

Двойная радуга появилась над Петербургом

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Она появилась в небе во второй половине дня после дождя.

Вечером 22 мая в небе над Петербургом появилась двойная радуга. Горожане поделились фотографиями явления природы в социальных сетях.

За радугой наблюдали, как минимум, жители Васильевского острова и Центрального района. Двойная радуга появляется, когда свет отражен в каплях дважды.

В воскресенье в городе также ожидаются дожди. Утром он будет небольшим, а днем местами может быть сильным. Температура воздуха днем составит +14...+16 градусов. За скоплением и уровнем воды следят работники "Водоканала".

Ранее Piter.TV показал "дождь из искр". 

Фото: Instagram / @stusia_p, @syntat, @alex_zagge

Теги: двойная радуга, природное явление, радуга
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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