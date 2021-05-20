Пользователи опубликовали видео с дождем из искр на юге Петербурга

Искры попали на прохожих. О дальнейших последствиях не сообщается.

Пользователи соцсетей опубликовали видео с "дождем из искр" после молнии в Петербурге. Летящие искры попали на прохожих, одна из них была под зонтом.

Как утверждают очевидцы, видео было снято у перекрёстка Ветеранов и Солдата Корзуна. По всей видимости, где-то поблизости ударила молния. У Piter.TV есть сомнения насчет достоверности видео, поэтому мы обратились за комментарием к петербургскому синоптику. На момент публикации ответ получить не удалось.

Напомним, 19 мая в Петербурге был шторм и гроза. Есть пострадавший.

Видео: ВКонтакте / Неизданное | Санкт-Петербург