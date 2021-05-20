  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 13:51
116
nadezhda_sib Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Пользователи опубликовали видео с дождем из искр на юге Петербурга

0 0

Искры попали на прохожих. О дальнейших последствиях не сообщается.

Пользователи соцсетей опубликовали видео с "дождем из искр" после молнии в Петербурге. Летящие искры попали на прохожих, одна из них была под зонтом.

Как утверждают очевидцы, видео было снято у перекрёстка Ветеранов и Солдата Корзуна. По всей видимости, где-то поблизости ударила молния. У Piter.TV есть сомнения насчет достоверности видео, поэтому мы обратились за комментарием к петербургскому синоптику. На момент публикации ответ получить не удалось.

Напомним, 19 мая в Петербурге был шторм и гроза. Есть пострадавший. 

Видео: ВКонтакте / Неизданное | Санкт-Петербург

Теги: гроза, искр, молния
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии