Пользователи опубликовали видео с дождем из искр на юге Петербурга

Пользователи соцсетей опубликовали видео с "дождем из искр" после молнии в Петербурге. Летящие искры попали на прохожих, одна из них была под зонтом.
Как утверждают очевидцы, видео было снято у перекрёстка Ветеранов и Солдата Корзуна. По всей видимости, где-то поблизости ударила молния. У Piter.TV есть сомнения насчет достоверности видео, поэтому мы обратились за комментарием к петербургскому синоптику. На момент публикации ответ получить не удалось.
Напомним, 19 мая в Петербурге был шторм и гроза. Есть пострадавший.
Видео: ВКонтакте / Неизданное | Санкт-Петербург
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