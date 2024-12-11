Киперы Ленинградского зоопарка рассказали о рационе выдр

Чем обычно питаются выдры? – На этот вопрос ответили нынче сотрудники Ленинградского зоопарка. И заодно поделились умилительным видео с трапезой животного.
Выяснилось, что рацион этих млекопитающих простым не назовешь, ведь он чуть ли не полностью (на 80-90%) состоит из рыбы. Во время дефицита водной добычи, например, в зимнюю пору, выдры переходят на земноводную и охотятся на лягушек. В случае чего эти хищники не побрезгуют и мелкими млекопитающими. Ведь как ни крути, а в день выдрам приходится стабильно съедать до 15% от своей собственной массы, то есть 1-2 кг пищи на одну взрослую особь.
Наши обитатели Финик и Мишель придерживаются довольно изысканного рациона. В их меню: красная рыба, треска, скумбрия, салака, говяжья печень, кролик, креветки и курица.
Ленинградский зоопарк
Ранее киперы заведения показывали, как проводит досуг их желтопятнистый варан.
Видео: Ленинградский зоопарк
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