Киперы Ленинградского зоопарка рассказали о рационе выдр

Разумеется, в него входят только изысканные яства.

Чем обычно питаются выдры? – На этот вопрос ответили нынче сотрудники Ленинградского зоопарка. И заодно поделились умилительным видео с трапезой животного.

Выяснилось, что рацион этих млекопитающих простым не назовешь, ведь он чуть ли не полностью (на 80-90%) состоит из рыбы. Во время дефицита водной добычи, например, в зимнюю пору, выдры переходят на земноводную и охотятся на лягушек. В случае чего эти хищники не побрезгуют и мелкими млекопитающими. Ведь как ни крути, а в день выдрам приходится стабильно съедать до 15% от своей собственной массы, то есть 1-2 кг пищи на одну взрослую особь.

Наши обитатели Финик и Мишель придерживаются довольно изысканного рациона. В их меню: красная рыба, треска, скумбрия, салака, говяжья печень, кролик, креветки и курица. Ленинградский зоопарк

Ранее киперы заведения показывали, как проводит досуг их желтопятнистый варан.

Видео: Ленинградский зоопарк