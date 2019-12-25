В Купчино работники салона связи украли у бабушки 13 тысяч рублей

Один из менеджеров "установил" пенсионерке на телефон защиту от мошенников, после чего с ее банковской карты исчезли более 10 тысяч рублей. За услугу женщина тоже заплатила.

В пятницу, 23 апреля, в полицейский участок обратилась 64-летняя бабушка, которая пожаловалась, что накануне злоумышленники украли у нее свыше 10 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти в субботу, 24 апреля.

Женщина рассказала, что 22 апреля в 20:00 она пришла в салон связи на Балканской площади, чтобы поменять сим-карту в телефоне. Один из сотрудников предложил пенсионерке скачать на смартфон защиту от мошенников. Посетительница согласилась, открыла мобильный банк и передала телефон мужчине, чтобы тот загрузил программное обеспечение.

За оказанную услугу бабушка отдала 2590 рублей. Но позднее выяснилось, что заплатила она еще больше денег. Уже дома пострадавшая обнаружила, что с ее карты исчезли средства. Материальный ущерб составил 13 тысяч рублей.

Полицейские задержали двух работников салона, которые накануне оказали бабушке услугу. Сейчас проводится проверка. Возбуждено уголовное дело.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петербурге провели 13 обысков по делу о телефонном мошенничестве. Отмечается, что злоумышленники использовали специальный сервис, благодаря которому подменяли абонентский номер – идентифицировать их номер не было возможности. Мошенники обзванивали абонентов похищенных баз данных различных банков.

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