В Петербурге провели 13 обысков по делу о телефонном мошенничестве

Оперативники задержали 13 человек по подозрению в мошенничестве.

В Петербурге провели обыски, в ходе которых были задержаны 13 человек, а также изъято 14 миллионов рублей, валюта, десятки телефонов, банковских карт и иномарка "Мерседес Бенц GLA". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Отмечается, что злоумышленники использовали специальный сервис, благодаря которому подменяли абонентский номер – идентифицировать их номер не было возможности. Мошенники обзванивали абонентов похищенных баз данных различных банков.

Лжесотрудники банка вводили потерпевших в заблуждение, заставляя осуществлять транзакции на подконтрольные злоумышленникам счета. Похищенные деньги обналичивали и их на криптовалюту. Мошенничеством, предполагается, занималась целая банда и у каждого участника была своя задача: обзвон, обналичивание, координация, обмен средств, дальнейшая их легализация и так далее. Установлено, что для противоправных действий злоумышленники использовали офисное помещение, расположенное на проспекте Космонавтов в Петербурге.

Ранее мы писали, что в Приморском районе задержан мошенник, перепродававшего технику на 2 миллиона рублей.

Фото: Piter.TV