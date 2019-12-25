В Приморском районе задержан мошенник, перепродававшего технику на 2 миллиона рублей

Полицейские получили явку с повинной, на данный момент устанавливаются другие эпизоды происшествия.

В понедельник, 12 апреля, петербургская полиция раскрыла мошенничество с продажей внедорожной техники, заявили в пресс-службе главка МВД по городу и области.

В середине января в полицию Приморского района с заявлением о похищенном имуществе пришел 39-летний петербуржец. Он сообщил, что у него украли три снегохода и два прицепа, которые были припаркованы в Береговом переулке в посёлке Лахта. Ущерб оценен в 2 миллиона рублей. Было возбуждено уголовное дело.

Выяснилось, что 37-летний менеджер по продажам подделывал документы, арендуя указанную технику, перепродал ее. Задержанный сознался.

Ранее мы писали, что военный в отставке довел до истерики телефонных мошенников в Петербурге.

Фото: Piter.TV