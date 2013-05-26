Военный в отставке довел до истерики телефонных мошенников в Петербурге

С мужчиной разговаривали три человека, но потерпели фиаско.

В Петербурге отставной военный преподал урок телефонным мошенникам. Мужчину пытались обмануть три человека: "старший лейтенант полиции", "проверенный сотрудник" и "старший менеджер банка", но потерпели фиаско. Об этом пишет "Фонтанка".

Первой счастье решила попытать женщина, которая представилась "старшим лейтенантом полиции". Она сообщила мужчине о "деле", которое возбудил Центробанк по статье "Мошенничество". Полковнику в отставке сразу стало понятно, что это бред, так как Центробанк не занимается возбуждением уголовных дел.

Мошенница заявила, что пострадавшими по делу выступили 120 тысяч клиентов разных банков и на следующий день мужчину якобы ждут для дачи показаний.

Далее женщина перевала отставного военного на разговор с работником банка. Он уточнил информацию по последним операциям с картой, остатке средств и другие данные. Следом разговор перехватил третий "специалист", который рассказал о выявлении "незапланированной операции".

Сотрудник предложил бывшему военному перевыпустить карту и пройти к ближайшему банкомату, чтобы снять деньги, которые таинственным образом срочно перечислили в сейфовую ячейку банка. На все эти призывы петербуржец ответил отказом. В результате третий мошенник впал в настоящее отчаяние.

"Я болею, но нахожусь на работе. Я уже вторую неделю с насморком. И выхожу на работу с температурой! <…> Поэтому соберитесь и продвиньтесь по адресу Казанская, 36. Вам что, сложно 200 метров пройти?" – процитировал полковник диалог с мошенником.

В итоге мошенник оставил попытки пререкаться с потенциальной жертвой и отключился от разговора.

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Фото: Piter.TV