В "Курортном лесопарке" вырастят 17,5 тыс. сеянцев сосны и ели

Благодаря такому подходу семена обходятся значительно дешевле, чем готовые саженцы.

В Петербурге в лесном питомнике ГКУ "Курортный лесопарк" начался активный сезон. Планируется подготовка качественного посадочного материала для восстановления лесов, рассказали в городском комитете по благоустройству 14 мая.

В питомнике в 2025 году вырастят 17,5 тыс. сеянцев сосны и ели. Благодаря такому подходу семена обходятся значительно дешевле, чем готовые саженцы. Растения, выращенные с нуля, сразу адаптируются к местным климату и почве, а также формируют крепкую корневую систему.

А еще в ассортименте представлены 16 видов деревьев хвойных и лиственных пород, 22 наименования декоративных кустарников.

Ранее на Piter.TV: на территории Ивановского пятачка в Отрадном в рамках акции "Сад памяти" высадят 400 елей.

Фото: пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга