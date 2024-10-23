В "Курортном лесопарке" вырастят 17,5 тыс. сеянцев сосны и ели

В Петербурге в лесном питомнике ГКУ "Курортный лесопарк" начался активный сезон. Планируется подготовка качественного посадочного материала для восстановления лесов, рассказали в городском комитете по благоустройству 14 мая.
В питомнике в 2025 году вырастят 17,5 тыс. сеянцев сосны и ели. Благодаря такому подходу семена обходятся значительно дешевле, чем готовые саженцы. Растения, выращенные с нуля, сразу адаптируются к местным климату и почве, а также формируют крепкую корневую систему.
А еще в ассортименте представлены 16 видов деревьев хвойных и лиственных пород, 22 наименования декоративных кустарников.
Ранее на Piter.TV: на территории Ивановского пятачка в Отрадном в рамках акции "Сад памяти" высадят 400 елей.
Фото: пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга
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