На территории Ивановского пятачка в Отрадном в рамках акции "Сад памяти" высадят 400 елей

Деревья образуют геоглиф "Победа".

На территории Ивановского пятачка в Отрадном началась акция "Сад памяти". Александр Дрозденко и волонтеры высаживают более 400 метровых елей, которые образуют геоглиф "ПОБЕДА". Об этом сообщили в администрации Ленобласти.

Для нас участие в сегодняшней акции это еще один шаг к сохранению памяти о нашей истории, о нашей великой Победе. Деревья, которые здесь будут высажены, они будут составлять для нас очень важное и великое слово — это слово Победа. Александр Дрозденко, губернатор Ленобласти

В 2025 году при поддержке областного комитета по природным ресурсам в разных районах прошли 24 мероприятия "Сада памяти", на которых уже высажен целый лес – 67,5 тысяч штук сеянцев и саженцев на площади почти 33 га. Участие в них приняли более 1,5 тысяч ленинградцев.

Цель акции нацпроекта "Экологическое благополучие" — посадить 27 млн деревьев по всей стране в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны.

В прошлом году на Синявинских высотах восстановили геоглиф "Искра".

Видео: Telegram/ Админка Ленобласти