Свыше 300 ордеров на посадку деревьев выдала ГАТИ Петербурга

В частности, в Кировском сквере посадят 100 деревьев, во Фрунзенском районе в сквере Спасателей – еще 50.

Более 300 ордеров на посадку деревьев в 2025 году выдала Государственная административно-техническая инспекция Петербурга. Работы по озеленению в городе уже стартовали.

В частности, в Кировском сквере посадят 100 деревьев, во Фрунзенском районе в сквере Спасателей – еще 50. В Невском районе в Брестском парке к высадке запланировано 40 деревьев.

Отмечается, что без ордера дерево посадить не получится.

Например, в месте, где планируется высадка, могут проходить инженерные сети. При возникновении аварии дерево выкорчуют, и дальнейшая его судьба может оказаться печальной. При сборе документов на ордер в том числе учитывается информация и о залегающих под землей сетях. Пресс-служба ГАТИ Петербурга

Напомним, с 8 апреля оформить ордер стало легче. Часть требуемой ранее информации инспекция получает автоматически. Подать заявку можно на портале "Госуслуг".

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Фото: пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга