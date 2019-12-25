Свыше 300 ордеров на посадку деревьев выдала ГАТИ Петербурга

Более 300 ордеров на посадку деревьев в 2025 году выдала Государственная административно-техническая инспекция Петербурга. Работы по озеленению в городе уже стартовали.
В частности, в Кировском сквере посадят 100 деревьев, во Фрунзенском районе в сквере Спасателей – еще 50. В Невском районе в Брестском парке к высадке запланировано 40 деревьев.
Отмечается, что без ордера дерево посадить не получится.
Например, в месте, где планируется высадка, могут проходить инженерные сети. При возникновении аварии дерево выкорчуют, и дальнейшая его судьба может оказаться печальной. При сборе документов на ордер в том числе учитывается информация и о залегающих под землей сетях.
Пресс-служба ГАТИ Петербурга
Напомним, с 8 апреля оформить ордер стало легче. Часть требуемой ранее информации инспекция получает автоматически. Подать заявку можно на портале "Госуслуг".
Ранее на Piter.TV: сакура начала расцветать в Саду Дружбы на Литейном.
Фото: пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все