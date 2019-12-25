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Свыше 300 ордеров на посадку деревьев выдала ГАТИ Петербурга
Сегодня, 9:59
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Свыше 300 ордеров на посадку деревьев выдала ГАТИ Петербурга

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В частности, в Кировском сквере посадят 100 деревьев, во Фрунзенском районе в сквере Спасателей – еще 50.

Более 300 ордеров на посадку деревьев в 2025 году выдала Государственная административно-техническая инспекция Петербурга. Работы по озеленению в городе уже стартовали. 

В частности, в Кировском сквере посадят 100 деревьев, во Фрунзенском районе в сквере Спасателей – еще 50. В Невском районе в Брестском парке к высадке запланировано 40 деревьев.

Отмечается, что без ордера дерево посадить не получится. 

Например, в месте, где планируется высадка, могут проходить инженерные сети. При возникновении аварии дерево выкорчуют, и дальнейшая его судьба может оказаться печальной. При сборе документов на ордер в том числе учитывается информация и о залегающих под землей сетях.

Пресс-служба ГАТИ Петербурга 

Напомним, с 8 апреля оформить ордер стало легче. Часть требуемой ранее информации инспекция получает автоматически. Подать заявку можно на портале "Госуслуг". 

Ранее на Piter.TV: сакура начала расцветать в Саду Дружбы на Литейном. 

Фото: пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга

Теги: гати петербурга, посадка деревьев
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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