Упрощен процесс оформления ордера ГАТИ Петербурга

Теперь для получения ордера не требуется физический документ о согласовании с органами местного самоуправления и указание объема работ.

Петербургское правительство внесло изменения в Правила благоустройства территории города, упрощающие процесс оформления ордера Государственной административно-технической инспекции на производство земляных работ. Об этом сообщили в Смольном 10 апреля.

Теперь для получения ордера не требуется физический документ о согласовании с органами местного самоуправления и указание объема работ. Данные инспекция получает автоматически.

Не нужна и пояснительная записка – пункты из нее теперь есть прямо в электронной заявке: описание объекта, фотофиксация и информация об ограничении дорожного движения. Пресс-служба Смольного

Заявление на оформление ордера заполняется в электронной форме на портале "Госуслуг". Памятка доступна по ссылке.

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Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга