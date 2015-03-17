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Упрощен процесс оформления ордера ГАТИ Петербурга
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Упрощен процесс оформления ордера ГАТИ Петербурга

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Теперь для получения ордера не требуется физический документ о согласовании с органами местного самоуправления и указание объема работ.

Петербургское правительство внесло изменения в Правила благоустройства территории города, упрощающие процесс оформления ордера Государственной административно-технической инспекции на производство земляных работ. Об этом сообщили в Смольном 10 апреля. 

Теперь для получения ордера не требуется физический документ о согласовании с органами местного самоуправления и указание объема работ. Данные инспекция получает автоматически. 

Не нужна и пояснительная записка – пункты из нее теперь есть прямо в электронной заявке: описание объекта, фотофиксация и информация об ограничении дорожного движения.

Пресс-служба Смольного

Заявление на оформление ордера заполняется в электронной форме на портале "Госуслуг". Памятка доступна по ссылке. 

Ранее мы рассказывали о том, что сквер на улице Жоры Антоненко в Ломоносове благоустроят. 

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга 

Теги: гати петербурга, ордер
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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