Конную группу Аничкова моста отмыли от грязи

Выбор времени неслучаен: именно в такую же июньскую ночь 1945 года, после долгих военных лет, фигуры лошадей были торжественно установлены на своё привычное место.

Художники-реставраторы Музея городской скульптуры провели важные профилактические работы по уходу за знаменитыми конями Аничкова моста в ночь с 1 на 2 июня, приурочив мероприятие к знаменательной дате — 80-й годовщине победы.

Выбор времени неслучаен: именно в такую же июньскую ночь 1945 года, после долгих военных лет, фигуры лошадей были торжественно установлены на своё привычное место, символизируя собой возвращение жизни и надежды в послевоенный Ленинград.

Исторически важная деталь: в тяжелые годы блокады, осенью 1941 года, городские власти приняли решение спрятать знаменитых "коней Клодта" глубоко в землю, чтобы сохранить уникальные произведения искусства от разрушения. Укрытие скульптур закончилось лишь летом 1942 года.

Вернулись лошади в Ленинграде в мае 1945 года, и горожане смогли увидеть своими глазами процесс установки великолепных бронзовых фигур, символизировавших Победу и начало мирного времени.

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Видео: Telegram / Музей Городской Скульптуры