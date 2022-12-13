Работы "Водоканала" на Заневском проспекте продолжатся на выходных

Сейчас движение осуществляется без ограничений. Все абоненты обеспечены водоснабжением.

Для обеспечения бесперебойного водоснабжения абонентов специалисты ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" выполнят ряд дополнительных технических мероприятий на Заневском проспекте (участок от проспекта Шаумяна в сторону Новочеркасского проспекта).

Чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов, работы будут проводить в выходные (18 и 19 марта). Время ограничения движения: с 17 марта (22:00) по 20 марта (15:00). Движение будет осуществляться по одной полосе (из трех).

Схема: Водоканал

Сейчас движение осуществляется без ограничений. Все абоненты обеспечены водоснабжением.

Фото: Piter.tv