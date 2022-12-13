На Заневском проспекте введут дополнительные ограничения движения 13 марта

Специалисты ГУП "Водоканал" будут производить замену трубопровода диаметром 40 см.

В понедельник, 13 марта, сотрудники ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" начнут проводить работы на трубопроводе диаметром 40 см. Мероприятия ограничат движение на участке Заневского проспекта от Новочеркасского проспекта до проспекта Шаумяна. Об этом пишет "Фонтанка".

Отметим, что движение у метро "Новочеркасская" дополнительно затруднено в связи с закрытием соседней "Ладожской". Новые ограничения могут затронуть маршруты автобусов №24М и 27М. По данным городского комтранса, 13 марта, будет дополнительно усилен маршрут бесплатного трамвая-шаттла №30. Также пассажирам рекомендуют воспользоваться станциями метро "Проспект Большевиков" и "Улица Дыбенко".

в "Водоканале" подтвердили информацию о проведении аварийно-восстановительных работ, указав, что в утреннее время движение ограничат лишь по одной полосе.

Ранее мы сообщили о том, что на КАД с 13 марта ограничат скорость около Вантового моста.

Фото: Piter.TV