На КАД с 13 марта ограничат скорость около Вантового моста

Максимальная скорость составляет 50 км/ч.

С 13 марта на участке внутреннего кольца КАД в районе Вантового моста и развязки с Октябрьской набережной водители смогут разгоняться только до 50 км/ч. Ограничение скорости вводят до 5 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

По всем четырем полосам на 55 и 56 километрах внутреннего кольца вводят запрет ездить со скоростью выше 50 км/ч. Изменения связаны с работами по замене шумозащитных экранов.

На месте работ установят сигнальные фонари, водоналивные барьеры и временные дорожные знаки. Добавим, что специалисты будут работать круглосуточно, в две смены. Компания принесла извинения водителям за неудобства.

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Фото: Piter.tv