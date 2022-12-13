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На КАД с 13 марта ограничат скорость около Вантового моста
Сегодня, 15:22
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На КАД с 13 марта ограничат скорость около Вантового моста

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Максимальная скорость составляет 50 км/ч.

С 13 марта на участке внутреннего кольца КАД в районе Вантового моста и развязки с Октябрьской набережной водители смогут разгоняться только до 50 км/ч. Ограничение скорости вводят до 5 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе  ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

По всем четырем полосам на 55 и 56 километрах внутреннего кольца вводят запрет ездить со скоростью выше 50 км/ч. Изменения связаны с работами по замене шумозащитных экранов. 

На месте работ установят сигнальные фонари, водоналивные барьеры и временные дорожные знаки. Добавим, что специалисты будут   работать круглосуточно, в две смены. Компания принесла извинения водителям за неудобства.

Ранее на Piter.tv: на Гражданском проспекте водитель "Лексуса" выстрелил в пешехода из-за замечания.

Фото: Piter.tv

Теги: вантовый мост, кад, машины, ограничение скорости, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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