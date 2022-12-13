На Гражданском проспекте водитель "Лексуса" выстрелил в пешехода из-за замечания

Накануне вечером, 11 марта, водитель "Лексуса" выстрелил в пешехода, который сделал ему замечание по поводу нарушения правил ПДД. Инцидент произошел на Гражданском проспекте у дома № 92. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Злоумышленник оперативно скрылся с места преступления. В полицию обратилась свидетельница случившегося. Женщина рассказала стражам порядка, что между автомобилистом и пострадавшим произошел словесный конфликт после того, как пешеход попросил владельца иномарки не ездить по тротуару. Агрессивный водитель начал размахивать кулаками. На драке он не остановился и достал пистолет. Дебошир выстрелил один раз в обидчика.
Правоохранители задержали хулигана по "горячим следам". У него изъяли устройство "Пионер".
Пострадавшего доставили в больницу. У него диагностировали травму глаза.
На водителя-драчуна составили протокол за мелкое хулиганство. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее на Piter.tv: на Звенигородской улице "друзья" избили молодую петербурженку.
Фото: Piter.tv
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