На Гражданском проспекте водитель "Лексуса" выстрелил в пешехода из-за замечания

Правоохранители задержали хулигана по "горячим следам". У него изъяли устройство "Пионер".

Накануне вечером, 11 марта, водитель "Лексуса" выстрелил в пешехода, который сделал ему замечание по поводу нарушения правил ПДД. Инцидент произошел на Гражданском проспекте у дома № 92. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Злоумышленник оперативно скрылся с места преступления. В полицию обратилась свидетельница случившегося. Женщина рассказала стражам порядка, что между автомобилистом и пострадавшим произошел словесный конфликт после того, как пешеход попросил владельца иномарки не ездить по тротуару. Агрессивный водитель начал размахивать кулаками. На драке он не остановился и достал пистолет. Дебошир выстрелил один раз в обидчика.

Правоохранители задержали хулигана по "горячим следам". У него изъяли устройство "Пионер".

Пострадавшего доставили в больницу. У него диагностировали травму глаза.

На водителя-драчуна составили протокол за мелкое хулиганство. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.tv