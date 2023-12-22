На серверах платных парковок Петербурга 16 февраля будут идти плановые работы

Они будут идти с 20:00 до 23:00.

Сегодня, 16 февраля, с 20:00 до 23:00 будут производиться плановые работы на серверах платного парковочного пространства Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба СПб ГКУ "Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга".

Водителей просят не производить оплату парковки, пополнение личного счета в указанный промежуток времени.

Ранее стало известно, что автомобилистов лишат бесплатных 15 минут парковки у Ладожского вокзала.

Фото: Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга