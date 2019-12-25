КГИОП пресек работы на пляже Белая дача в Сестрорецке

Документации о планах по проведению работ в ведомство не поступало.

Сотрудники КГИОП обратились в полицию после того как обнаружили, что на пляже Белая горка в Сестрорецке идут работы. При этом ведомство не получала какой-либо проектной документации или запросов о проведении работ на участке.

Участок на Советском проспекте расположен в границах единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объектов культурного наследия, расположенных за пределами исторически сложившихся центральных районов. Любое строительство должно идти в соответствии с требованиями режимов зон охраны. В данном случае запрещено вырубать средообразующие зеленые насаждения, менять рельеф и гидрологический режим территории.

В.КГИОП напомнили правообладателю участку о том, что нарушать законодательство нельзя, а заодно обратились в полицию Курортного района. Полицейским предстоит установить личности тех, кто вел работы.

Ранее КГИОП не согласовал эскизный проект преображения комплекса зданий на Тележной.

Фото: КГИОП