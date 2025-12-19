В этом году в Петербурге планируется провести свыше 1,6 тыс. работ

К примеру, состоятся благоустройство и ремонт многоквартирных домов.

В 2026 году в Петербурге планируется провести более 1,6 тыс. работ. Соответствующую адресную программу утвердил вице-губернатор Евгений Разумишкин, рассказали в Государственной административно-технической инспекции.

Больше всего работ с текущего года по 2030-й проведут в Центральном (297 объектов) и Невском (278 объектов) районах, наименьшее количество объектов – 63 – в Кронштадте. К примеру, состоятся благоустройство и ремонт многоквартирных домов.

Ранее на Piter.TV: благоустройство более 40 общественных пространств планируется в Северной столице в этом году. В частности, предусматривается реконструкция зон побережья Финского залива.

Фото: Piter.TV