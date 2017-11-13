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Стало известно, как будут работать МФЦ в майские праздники
Сегодня, 16:26
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nadezhda_sib

Стало известно, как будут работать МФЦ в майские праздники

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У сотрудников МФЦ будет два выходных.

В пресс-службе МФЦ рассказали о режиме работы центров в праздничные дни. 1 и 9 мая они не будут принимать посетителей. Это касается также Центров оказания услуг для бизнеса, мобильных офисов госуслуг, Центра телефонного обслуживания.

3 и 5 мая не будут работать в МФЦ на улице Ленина в Зеленогорске, проспекте Римского-Корсакова, улице Нахимова, 3-линии В.О., Гражданском проспекте, 104 литера А, проспекте Стачек, 47, Варшавской улице, 63, Ивановской улице, 7, Каменноостровском проспекте, 41, Богатырском проспекте, 52/1 литера А, Лахтинском проспекте, 98, улице Маяковского, 42 литера А. 

В период с 3 по 10 мая будет закрыт Сектор №3 МФЦ на Каменноостровском, 41. В остальные дни МФЦ будет принимать по штатному расписанию. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что жителям Крестовского острова придется получить пропуск, чтобы попасть домой в дни матчей Евро. Его нужно будет оформить в МФЦ. 

Фото: пресс-служба СПб ГКУ "МФЦ". 

Теги: мфц, прием граждан, режим работы
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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Фокин Сергей
Сегодня 17:41

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