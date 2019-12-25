Жителям Крестовского острова придется получить пропуск, чтобы попасть домой в дни матчей Евро

Также пропуск нужен будет тем, кто работает на острове.

Во время Чемпионата Европы по футболу на Крестовском острове будут закрывать движение транспорта. Это нужно для обеспечения безопасности. Об этом накануне сообщила пресс-служба Смольного.

Проезд будет закрыт с 00.00 до 24.00 – 12 июня, 14 июня, 16 июня, 18 июня, 21 июня, 23 июня и 2 июля 2021 года, с 00.00 до 03.00 − 13 июня и 22 июня 2021 года. В эти дни будут проводиться матчи.

Исключения сделают для автомобилей экстренных служб — полиции, пожарных, скорой помощи, а также уборочной техники. Жители острова и те, кто работают на Крестовском, смогут туда попасть только при наличии пропуска. Его можно будет получить через МФЦ "Мой документы".

Об ограничении движения общественного транспорта сообщат дополнительно.

Также губернатор заявил о том, что ограничения позволят провести все матчи Евро-2020. Их будет 7.

Фото: Piter.TV