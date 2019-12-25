Жителям Крестовского острова придется получить пропуск, чтобы попасть домой в дни матчей Евро

Во время Чемпионата Европы по футболу на Крестовском острове будут закрывать движение транспорта. Это нужно для обеспечения безопасности. Об этом накануне сообщила пресс-служба Смольного.
Проезд будет закрыт с 00.00 до 24.00 – 12 июня, 14 июня, 16 июня, 18 июня, 21 июня, 23 июня и 2 июля 2021 года, с 00.00 до 03.00 − 13 июня и 22 июня 2021 года. В эти дни будут проводиться матчи.
Исключения сделают для автомобилей экстренных служб — полиции, пожарных, скорой помощи, а также уборочной техники. Жители острова и те, кто работают на Крестовском, смогут туда попасть только при наличии пропуска. Его можно будет получить через МФЦ "Мой документы".
Об ограничении движения общественного транспорта сообщат дополнительно.
Также губернатор заявил о том, что ограничения позволят провести все матчи Евро-2020. Их будет 7.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все