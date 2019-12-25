Беглов: ограничения позволят провести все матчи Евро-2020

В городе пройдут основные массовые мероприятия.

Александр Беглов заявил о том, что Петербург готов принять Евро-2020. Сейчас город перестраивается, чтобы провести три дополнительных игры, которые перенесли из Дублина. Слова градоначальника передала пресс-служба администрации Северной столицы.

Это вопрос непростой с точки зрения обеспечения безопасности, дополнительной инфраструктуры, тренировочных баз. Но мы проводили Чемпионат мира, потому у нас это все готово. Будут определенные ограничения, но не такие, которые могли бы нам помешать провести эти матчи. рассказал Беглов.

Из крупных массовых мероприятий также в планах День города, праздник выпускников "Алые паруса", парад Победы.

Петербург дополнительно к матчам группы B пример игры группы Е: 14 июня — Польша - Словакия, 18 июня — Швеция - Словакия, 23 июня — Швеция-Польша.

Фото: Piter.TV