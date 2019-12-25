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Беглов: ограничения позволят провести все матчи Евро-2020
Сегодня, 9:36
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nadezhda_sib

Беглов: ограничения позволят провести все матчи Евро-2020

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В городе пройдут основные массовые мероприятия.

Александр Беглов заявил о том, что Петербург готов принять Евро-2020. Сейчас город перестраивается, чтобы провести три дополнительных игры, которые перенесли из Дублина. Слова градоначальника передала пресс-служба администрации Северной столицы.

Это вопрос непростой с точки зрения обеспечения безопасности, дополнительной инфраструктуры, тренировочных баз. Но мы проводили Чемпионат мира, потому у нас это все готово. Будут определенные ограничения, но не такие, которые могли бы нам помешать провести эти матчи.

рассказал Беглов.

Из крупных массовых мероприятий также в планах День города, праздник выпускников "Алые паруса", парад Победы. 

Петербург дополнительно к матчам группы B пример игры группы Е: 14 июня — Польша - Словакия, 18 июня — Швеция - Словакия,  23 июня — Швеция-Польша.

Фото: Piter.TV

Теги: алые паруса, евро-2020, массовые мероприятия
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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