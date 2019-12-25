В Петербурге 56% сотрудников вынуждены трудиться сверхурочно

Чаще всего задерживаются на рабочем месте мужчины (59%), тогда как женщины делают это чуть реже (52%).

По данным сервиса по поиску работы SuperJob, более половины (56%) петербуржцев, занятых полный рабочий день, заявили, что регулярно перерабатывают. Среднее увеличение рабочей нагрузки превышает нормативное время на четверть.

Чаще всего задерживаются на рабочем месте мужчины (59%), тогда как женщины делают это чуть реже (52%). Молодые специалисты возрастом до 35 лет соглашаются на переработку активнее, но число их рабочих часов значительно ниже старшего поколения: молодые добавляют лишь 25% сверх нормы, в то время как работники постарше перегружены дополнительно на 29–30%. Интересно отметить зависимость переработок от размера заработной платы: среди сотрудников с зарплатой менее 50 тыс. руб. процент вынужденных допработать составил 52%, а среди зарабатывающих более 100 тыс. руб. эта цифра возрастает до 61%.

Наиболее склонны к переработкам такие профессии, как курьеры, логистические менеджеры, маркетологи, фармацевты и экономисты. Реже задерживаются на службе операторы контактных центров и юристы. Однако безусловными рекордсменами по числу отработанных сверхнормативных часов оказались медики и педагоги.

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Фото: Unsplash (Elisa Ventur)