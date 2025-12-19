  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В ближайшие три месяца производители начнут свыше 600 работ в Петербурге
Сегодня, 12:01
27
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В ближайшие три месяца производители начнут свыше 600 работ в Петербурге

0 0

Большая часть работ связана с ремонтом жилых домов, далее идут работы на инженерных сетях и благоустройство.

Оперативная адресная программа работ на I квартал 2026 года сформирована специалистами Государственной административно-технической инспекции. В ближайшие три месяца планируется начать свыше 600 работ, производство по 1 тыс. объектов продолжится. 

Больше всего запланировано или производится в Центральном районе (224), на втором месте находится Адмиралтейский район (159), на третьем – Красносельский район (133). Большая часть работ связана с ремонтом жилых домов, далее идут работы на инженерных сетях и благоустройство. 

Оперативная программа работ – планы с высокой долей вероятности осуществления. Но перед самими работами производителям еще нужно получить ордер. 

Пресс-служба ГАТИ 

Ранее мы рассказывали о том, что после обращения жителя Петербурга со здания на улице Жени Егоровой сбили метровые сосульки. 

Фото: Piter.TV 

Теги: гати, ремонт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии