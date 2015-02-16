На 156 км трассы "Кола" столкнулись легковое авто и грузовик

На месте аварии работали спасательные службы.

На 156 км автотрассы федерального значения "Кола" произошло ДТП с участием легкового и грузового автомобиля. Оба водителя транспортных средств получили ранения, – рассказали в пресс-службе аварийно-спасательной службы Ленинградской области.

В результате столкновения водитель "легковушки" получил травмы; ему оказали первую помощь еще до приезда спасателей. Мужчина, управлявший грузовиком, по итогам аварии оказался зажат в кабине автомобиля.

Сотрудники спасательного отряда Новой Ладоги выехали на место ДТП и деблокировали водителя. Обоих пострадавших в аварии передали сотрудникам скорой помощи.

Ранее стало известно, что в ДТП на трассе "Нарва" Ленинградской области пострадали двое. В больницу был госпитализирован 84-летний пассажир "Форда".

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленинградской области