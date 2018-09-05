В ДТП на трассе "Нарва" в Ленобласти пострадали двое

На автодороге столкнулись машины Ford и Lada.

Управление ГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти устанавливает обстоятельства столкновения на встречной полосе в Кингисеппском районе.

Утром 13 декабря на 118-м километре трассы "Нарва" 66-летний водитель автомобиля Ford, при повороте налево, не уступил дорогу и столкнулся с машиной Lada, которая двигалась по "встречке", под управлением 39-летнего мужчины.

В результате ДТП водитель Lada и 84-летний пассажир Ford госпитализированы в больницу с травмами различной степени тяжести.

Госавтоинспекция напоминает, что согласно пункту 13.12 Правил дорожного движения при повороте налево или развороте водитель безрельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по равнозначной дороге со встречного направления прямо или направо. Пресс-служба ГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

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Фото: пресс-служба ГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти