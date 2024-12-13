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В аварии на Ленинском проспекте пострадали водитель и кондуктор троллейбуса

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По предварительным данным, авария произошла по вине водителя автобуса, который выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора. 

Полиция проводит проверку по факту ДТП с общественным транспортом в Кировском районе Петербурга. Подробности рассказали в МВД по Петербургу и Ленобласти.

В пятницу, 13 декабря, в 11:40 у дома 140 по Ленинскому проспекту произошло столкновение пассажирского автобуса "Волгобас" маршрута № 239 под управлением 39-летнего водителя и троллейбуса маршрута № 32 под управлением женщины. 

В результате ДТП пострадали две женщины – водитель и кондуктор троллейбуса. Они госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. 

В отношении водителя автобуса составлены административные материалы: ч. 1. 11.23 и 12.6 КоАП РФ.

По предварительным данным, авария произошла по вине водителя автобуса, который выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора. 

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Фото и видео: МВД

Теги: автобус, ленинский проспект, троллейбус
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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