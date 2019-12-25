На Ленинском проспекте столкнулись автобус и троллейбус. Есть пострадавшие

На месте работали медики скорой помощи.

На перекрестке Ленинского проспекта и Троллейбусного проезда в Петербурге произошло ДТП с участием общественного транспорта, рассказали очевидцы в tg-канале "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".

Отмечается, что 13 декабря столкнулись автобус и троллейбус. Последний поворачивал налево в парк.

Судя по кадрам, которые сделали горожане, в результате аварии пострадали люди. На месте работали медики скорой помощи.

Происшествие собрало пробку: участок проспекта окрасился бордовым в сервисе "Яндекс.Карты". Все детали и обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее на Piter.TV: в Ленобласти человек, похожий на полковника МЧС, пьяным влетел в забор.

Фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

UPD: по факту ДТП прокуратура Петербурга проводит проверку.