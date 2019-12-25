В Ленобласти человек, похожий на полковника МЧС, пьяным влетел в забор

В итоге 42-летний водитель "надул" 1,030 мг/л при допустимом значении 0,160 мг/л, то есть норма оказалась превышена в 6,5 раз.

Сотрудники ДПС 13 декабря оформили ночную аварию во Всеволожском районе Ленобласти. Участником пьяного ДТП мог стать человек, очень похожий на начальника управления по Фрунзенскому району ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу полковника внутренней службы Руслана Фомина. Об этом сообщил "Дорожный инспектор".

В деревне Новосергиевка 12 декабря около 23:40 Toyota Camry на большой скорости врезалась в забор частного дома. По словам очевидцев, от водителя пахло алкоголем, и он несколько раз пытался покинуть место ДТП. Также, по словам одного из свидетелей, который снимал всё происходящее на видео, лишился смартфона. Водитель отнял телефон и разбил его.



Фото: Дорожный инспектор

В итоге 42-летний водитель "надул" 1,030 мг/л при допустимом значении 0,160 мг/л, то есть норма оказалась превышена в 6,5 раз. Составлен административный протокол по статье 12.8 КоАП РФ.

Судя по фотографиям, мужчина, устроивший аварию, внешне похож на начальника управления по Фрунзенскому району ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу полковника внутренней службы Руслана Фомина. Также очевидны отметили, что он неоднократно давил на инспекторов и грозился своими связями и статусом.



Фото: Дорожный инспектор



Фото: администрация Фрунзенского района

Главное фото: Дорожный инспектор