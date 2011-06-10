В Смольном рассказали, какую работу смогут получить петербуржцы летом

Легче всего будет найти место электрогазосварщикам, инженерам-технологам и водителям.

В Петербурге снизилось число безработных. Сейчас в поисках работы находятся 26,1 тыс. жителей. Об этом сообщили в "Комсомольской правде" со ссылкой на Комитет по труду и занятости населения.

По словам экспертов, легче всего будет найти работу электрогазосварщикам, инженерам-технологам, поварам и водителям. Кроме того, представители власти считают, что работу смогут получить проводники в поездах, артисты балета, художники и хореографы.

Ранее на Piter.tv: за три месяца количество вакансий в Петербурге сократилось на 20%.

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