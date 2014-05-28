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В связи с празднованием Дня России в Петербурге меняется расписание работы транспорта
Сегодня, 14:29
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В связи с празднованием Дня России в Петербурге меняется расписание работы транспорта

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Изменения коснутся как наземного транспорта, так и метрополитена.

В связи с празднованием Дня России в Петербурге изменится режим работы транспорта. Об этом рассказали в городском комтрансе. 

Так, транспорт 11 июня будет работать по графику пятницы, с 12 по 15 июня – по расписанию воскресенья. А метрополитен в четверг станет доступным по графику субботы, с 13 по 15 июня – по расписанию воскресенья. 

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге стартовали продажи билетов на летние автобусные маршруты на море. Транспорт в Геленджик и Симферополь начал ездить с 6 и 7 июня.

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга 

Теги: день россии, общественный транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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