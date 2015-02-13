В Петербурге в новогоднюю ночь транспорт будет работать круглосуточно

Изначально была информация, что метро в новогоднюю ночь закроется на вход в 1:00, после этого поезда буду ходить еще час.

По поручению губернатора в новогоднюю ночь метрополитен и наземный общественный транспорт будут работать круглосуточно. Об этом сообщил вице-губернатор Кирилл Поляков.

Изначально была информация, что метро в новогоднюю ночь закроется на вход в 1:00, после этого поезда буду ходить еще час. В итоге станции метро будут открыты на вход и выход пассажиров с 01:00 до 05:00. На улицах будут работать 20 автобусных, 6 троллейбусных, 5 трамвайных маршрутов. Интервал движения – 30 минут.

Аналогичный график работы – с 01:00 до 05:00 – у общественного транспорта будет в рождественскую ночь, с 6 на 7 января. При этом наземный транспорт будет работать по 7 автобусным и 2 троллейбусным маршрутам.

Фото: Piter.tv