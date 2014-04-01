Сотрудники Смольного освободили 21 незаконно занимаемое помещение

Работы ККИ проводились в 10-ти районах Петербурга.

В минувшем месяце сотрудники Комитета по контролю за имуществом Северной столицы освободили свыше 20-ти незаконно занимаемых объектов и нежилых помещений. В общей сумме было освобождено 1,5 тыс. кв. метров площади в 10-ти районах города, – сообщают в комитетской пресс-службе.

Большая часть объектов – 20 штук – были освобождены добровольно, а 1 пришлось изымать принудительно. Среди незаконно занимаемых помещений оказались магазины (в том числе в Апраксином дворе, где недавно прошел масштабный рейд со сносом прилавков), сауны, кухни ресторанов, склады и жилые цели.

В комитете подчеркивают, что 16 помещений ранее сдавались в аренду, однако договоры на них были прекращены. Оставшиеся 5 объектов использовались без законных оснований.

Все помещения полностью освобождены от постороннего имущества, опечатаны и опломбированы. Ключи переданы на ответственное хранение в районные жилищные агентства для дальнейшего распоряжения. Комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга

Ранее мы сообщали, что музейное агентство Ленобласти провело консервационные работы на Форельной башне в усадьбе Извара.

Фото: Комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга