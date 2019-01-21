Комитет по образованию Петербурга прокомментировал сбой в работе электронного дневника

В настоящее время сайт и приложение работают штатно.

В комитете по образованию Петербурга прокомментировали сбой электронного дневника портала "Петербургское образование". В настоящее время сайт и приложение работают штатно, подчеркнули в ведомстве.

Все данные, которые передаются образовательными учреждениям, отображаются как по детям, так и по расписанию. Предварительно, перебои произошли в связи с тем, что родители массово перешли в сервис после рассылки.

Также сообщается, что обновленная версия приложения "Электронный дневник. Петербургское образование" доступна для Android в RuStore. Скоро оно появится и для IOS в App Store.

Внимание: необходимо сначала удалить предыдущую версию приложения с мобильного устройства, а затем установить новую версию из магазина RuStore. Пресс-служба комитета по образованию Петербурга

Фото: pxhere