  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Комитет по образованию Петербурга прокомментировал сбой в работе электронного дневника
Сегодня, 11:48
158
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Комитет по образованию Петербурга прокомментировал сбой в работе электронного дневника

0 0

В настоящее время сайт и приложение работают штатно.

В комитете по образованию Петербурга прокомментировали сбой электронного дневника портала "Петербургское образование". В настоящее время сайт и приложение работают штатно, подчеркнули в ведомстве. 

Все данные, которые передаются образовательными учреждениям, отображаются как по детям, так и по расписанию. Предварительно, перебои произошли в связи с тем, что родители массово перешли в сервис после рассылки. 

Также сообщается, что обновленная версия приложения "Электронный дневник. Петербургское образование" доступна для Android в RuStore. Скоро оно появится и для IOS в App Store. 

Внимание: необходимо сначала удалить предыдущую версию приложения с мобильного устройства, а затем установить новую версию из магазина RuStore. 

Пресс-служба комитета по образованию Петербурга 

Ранее на Piter.TV: в Роспотребнадзоре рассказали об использовании электронных средств обучения. 

Фото: pxhere 

Теги: школа, электронный дневник
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии