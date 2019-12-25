Петербуржцы старше 40 лет стали вдвое чаще получать предложения о работе

В 2024 году количество таких предложений составило 3,2 миллиона, что на 102% превышает показатель предыдущего года.

Жители Петербурга старше 40 лет стали вдвое чаще получать предложения о работе. В 2024 году количество таких предложений составило 3,2 миллиона, что на 102% превышает показатель предыдущего года.

На уровне всей страны соискателям в возрасте от 41 до 50 лет было сделано 28,4 миллиона приглашений на работу, что означает рост на 92% по сравнению с предыдущим годом. Соискатели в возрастной группе 51-60 лет получили 8,5 миллионов приглашений, что на 95% больше, чем в 2023 году, а кандидаты старше 61 года — 1,3 миллиона приглашений, увеличившись на 106%. Эти данные предоставлены пресс-службой hh.ru.

Петербуржцы в возрасте 50-60 лет получили свыше одного миллиона приглашений на трудоустройство, что на 102% больше, чем в 2023 году. Жители города старше 60 лет получили около 175 тысяч предложений, что на 108% превосходит показатели прошлого года.

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Фото: Piter.TV